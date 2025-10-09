DJ PTA-CMS: Frequentis AG: beendet plangemäß Aktienrückerwerb

Erwerb eigener Aktien gemäß Art. 5 MAR / Art. 2 VO (EU) 2016/1052

Frequentis AG: beendet plangemäß Aktienrückerwerb

Wien, Österreich (pta000/09.10.2025/15:42 UTC+2)

Der Vorstand der Frequentis AG hat am 08.09.2025 beschlossen, ein Aktienrückerwerbsprogramm gemäß -- 65 Abs 1 Z 4 und 8 AktG auf Basis der bestehenden Ermächtigung der Hauptversammlung vom 06.06.2024 durchzuführen. Dieser Beschluss sowie weitere Details zum Rückerwerbsprogramm wurden am 08.09.2025 gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) 596/2014 öffentlich bekannt gemacht.

Der Vorstand der Frequentis AG gibt hiermit bekannt, dass das Rückerwerbsprogramm mit 8. Oktober 2025 plangemäß beendet wurde.

Zusammenfassung des Rückerwerbsprogramms:

Rückerworbenes Gesamtvolumen 6.000 Stück Aktien Anteil am Grundkapital rund 0,05% Höchster Gegenwert je Aktie EUR 82,00 Niedrigster Gegenwert je Aktie EUR 58,00 Gewichteter Durchschnittsgegenwert der rückerworbenen Aktien EUR 66,2629 Gesamtwert der rückerworbenen Aktien EUR 397.577,18 Beendigung des Rückerwerbsprogramms 8. Oktober 2025

Details zu den den einzelnen Transaktionen des Aktienrückerwerbs finden sich auf der Website unter www.frequentis.com > Investor Relations > Aktie > Aktienrückerwerb 2025.

