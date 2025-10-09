© Foto: Christophe Gateau/dpaKosten unter Kontrolle, Wachstum auf Kurs. Nach starken Kursverlusten im laufenden Jahr sehen die Analysten von UBS jetzt wieder ein starkes Einstiegssignal beim Kochboxen-Konzern HelloFresh.Bisher war das 2025 für HelloFresh-Anleger ein Jahr zum Vergessen. Die Kursverluste zwischen Anfang Januar und Anfang Oktober summierten sich auf 80 Prozent. Am Donnerstag kann die Aktie nach langer Zeit mal wieder aufatmen und liegt mit einem Plus von 11 Prozent an der MDAX-Spitze. Grund ist ein Upgrade der Schweizer UBS, die die Papiere von Neutral auf Kaufen stufen. Die Experten erwarten, dass sich die Umsätze der Berliner im Laufe des nächsten Jahres stabilisieren werden. Der Rückgang der Erlöse …Den vollständigen Artikel lesen ...
