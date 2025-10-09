FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienindex Dax hat sich am Donnerstag zu einer Höchstmarke aufgeschwungen. Mit 24.771 Punkten erreichte das Börsenbarometer den höchsten Kurs seiner Historie. Am frühen Nachmittag betrug der Aufschlag noch ein halbes Prozent auf 24.724 Punkte.

Im September hatte der Dax noch unter 24.000 Zählern konsolidiert, seit Anfang Oktober ging es wieder aufwärts. "Der deutsche Leitindex nimmt nach einer kurzen Pause wieder Fahrt auf und marschiert mit Siebenmeilenstiefeln nun in Richtung 25.000 Punkte", schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets.

Die Aussicht auf Zinssenkungen in den USA und ein sich abzeichnender Ausweg aus der politischen Krise in Frankreich stützen die Aktienbörsen. Die Kurse französischer Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit stiege am Donnerstag auf ein Hoch seit Mitte September. Hinzu kommt die Euphorie im US-Technologiesektor. Vor allem der KI-Megatrend sorgt rund um den Globus weiterhin für viel Kursfantasie.

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen legte um Prozent auf 30.918 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag mit 0,1 Prozent leicht im Plus.

In dem positiven Umfeld für Aktien kam ein Börsengang bei Anlegern gut an. Der Prothesenhersteller Ottobock wagte den Gang an den Aktienmarkt. Die für 66 Euro ausgegebenen Papiere notierten in der Spitze mit 73 Euro, zuletzt waren es noch knapp 70 Euro. Mit einem Erlös von gut 800 Millionen Euro war es der größte Börsengang seit dem der Parfümeriekette Douglas 2024.

Die Aktien von Gerresheimer brachen um 15 Prozent ein. Der Hersteller von Verpackungen für die Pharmaindustrie kappte die Jahresziele nach einem schwachen dritten Quartal noch weiter. Hier sahen Anleger die Glaubwürdigkeit des Unternehmens beschädigt nach der dritten Gewinnwarnung in diesem Jahr.

Im Dax stiegen Airbus auf ein Rekordhoch. Analysten lobten die Zahl der 73 im September ausgelieferten Flugzeuge. Auch Siemens Energy erreichten eine Höchstmarke. Hier setzen Anleger weiterhin auf den Megatrend Elektrifizierung, nicht zuletzt im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz. Zudem äußerte sich die Bank RBC positiv zu den Aktien.

Enttäuschende Gewinnziele des italienischen Sportwagenherstellers Ferrari lasteten schwer auf dessen Aktien und zogen auch Porsche AG um zwei Prozent nach unten.

Die Papiere von Hellofresh verteuerten sich um fast zwölf Prozent. Die Bank UBS prognostizierte mit Blick auf die Umsätze des Kochboxenversenders eine Wende zum Besseren und riet zum Kauf der Aktien./bek

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---



NL0000235190, DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145, DE000A0LD6E6, DE000A161408, DE000ENER6Y0, DE000PAG9113, DE000BCK2223