Der US-amerikanische Pharmakonzern Harrow Health (NASDAQ: HROW) steht zunehmend im Fokus von Anlegern, die nach profitablen Wachstumswerten im Gesundheitssektor suchen. Anders als viele Biotech-Unternehmen, die von riskanten Entwicklungsprogrammen und langen Zulassungsverfahren abhängig sind, verfolgt Harrow einen klaren, risikoarmen Ansatz: Das Unternehmen konzentriert sich gezielt auf die Augenheilkunde und setzt auf Lizenzierungen, Zukäufe und Vertriebsexzellenz statt auf eigene Forschung mit hohem Risiko. Geschäftsmodell: Fokus auf Augenärzte und bewährte Produkte Harrow begann ursprünglich mit sogenanntem Compounding, also der individuellen Herstellung von Arzneimitteln für Augenärzte. Dieses Geschäft ist margenschwach, hat dem Unternehmen jedoch eine starke Vertriebsbasis und enge Beziehungen zu Augenkliniken verschafft - ein entscheidender Vorteil im hart umkämpften Pharmamarkt. Auf dieser ...

