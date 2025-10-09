Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk kauft zu. Die Übernahme von Akero Therapeutics bietet Potenzial. Am Markt wird die Übernahme noch zurückhaltend bewertet. Die Aktie von Novo Nordisk reagierte unaufgeregt auf die aktuelle Nachrichtenlage.Novo Nordisk übernimmt Akero Therapeutics Novo Nordisk übernimmt das Biotechnologieunternehmen aus San Francisco für knapp 4,7 Mrd. US-Dollar. Ein Nachschlag bzw. eine zweite Zahlung in Höhe von 0,5 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de