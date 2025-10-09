Die Nvidia-Aktie hat am Donnerstag ein Rekordhoch bei 195,30 Dollar markiert. Auf dem Weg nach oben muss das wertvollste Unternehmen der Welt nun eine psychologisch wichtige Hürde meistern. DER AKTIONÄR verrät, welche dies ist und welche Faktoren die KI-Rally aktuell antreiben.Aktuell bringt Nvidia 4,73 Billionen Dollar auf die Waage. Damit ist der Halbleiterkonzern so schwer wie Alphabet, Berkshire Hathaway und Visa zusammen. Seit Jahresbeginn hat die Aktie um 40 Prozent zugelegt - und damit doppelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär