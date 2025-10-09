© Foto: CFOTO - CFOTOASML ernennt Marco Pieters zum neuen Chief Technology Officer. Der erfahrene Manager übernimmt eine Schlüsselposition und spielt eine entscheidende Rolle für die Zukunft des Unternehmens im Bereich Halbleitertechnologie.Die ASML Holding, Europas wertvollstes Technologieunternehmen, hat Marco Pieters zum neuen Chief Technology Officer (CTO) ernannt. Damit besetzt das niederländische Unternehmen eine Schlüsselposition in seiner Führungsetage neu und setzt auf Pieters' langjährige Erfahrung, um die technologische Zukunft von ASML zu sichern. Pieters ist seit mehr als 25 Jahren bei ASML tätig und war zuletzt als Executive Vice President für die Applikationsgeschäftseinheit verantwortlich. …Den vollständigen Artikel lesen ...
