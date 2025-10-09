Viele Alpbetriebe in der Schweiz nutzen noch Dieselaggregate für die Stromversorgung. Axpo hat nun in der Gemeinde Glarus Süd ein Konzept umgesetzt, bei dem die Dieselgeneratoren durch Photovoltaik-Anlage samt Batteriespeicher abgelöst wurden. Photovoltaik und Speicher lohnen sich auch oder gerade in abgelegenen Regionen. Diesen Nachweis trat der Schweizer Energiekonzern Axpo nun mit seinem Projekt "Energie-Alp" Guetbächi im Glarnerland an. Gemeinsam mit der Gemeinde Glarus Süd und der Pächterfamilie Hefti sei auf der Mittelstaffel der Alp Guetbächi eine Photovoltaik-Anlage mit Batteriespeicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
