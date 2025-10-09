KI-Aktien sind meist überteuert und heißgelaufen. Doch bei diesen acht Titeln kann sich laut der Ratingagentur Morningstar auf jeden Fall noch ein Einstieg lohnen. Das Thema KI ist der große Treiber an den Börsen und einige Aktien wie Nvidia & Co. sind deshalb bereits sehr stark gelaufen. Angesichts dessen fällt es vielen Anlegern immer schwerer, attraktive Titel zu finden. Dementsprechend kann es sich besonders lohnen, einen Blick auf eine aktuelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE