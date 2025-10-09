Mit einer PV-Anlage inklusive Batteriespeicher kann eine Alm in den Schweizer Alpen den Einsatz von Dieselaggregaten deutlich senken. Gemeinde und Pächterfamilie setzen das Vorhaben mit Energieversorger Axpo um. Mit dem Projekt «Energie-Alp» bringt das Schweizer Energieunternehmen Axpo Photovoltaik und Solarstrom auf eine Alm in die Schweizer Alpen. Wie Axpo mitteilte, habe man gemeinsam mit der Gemeinde Glarus Süd und der Pächterfamilie Hefti auf der sogenannten Mittelstaffel der Alm Guetbächi ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver