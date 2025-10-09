Leclanché SA / Schlagwort(e): Vertrag

Leclanché und Century Ship Services schließen Partnerschaft zur Lieferung von 4 MWh Batteriesystemen für ein hybrides Kreuzfahrtschiff



09.10.2025 / 18:00 CET/CEST





Leclanché und Century Ship Services schließen Partnerschaft zur Lieferung von 4 MWh Batteriesystemen für ein hybrides Kreuzfahrtschiff Erste MRS-3-Installation im Kreuzfahrtsegment - ein wichtiger Meilenstein für die Expansion von Leclanché im Schifffahrtsbereich

Hybrid-Design für einen CO2-neutralen Betrieb und zur Erfüllung der Emissionsziele der EU/IMO

Teil der wachsenden Hybridflotte des Betreibers, was den Wandel hin zu nachhaltiger Kreuzfahrt verstärkt YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 09. Oktober 2025 - Leclanché SA (SIX: LECN), ein führender Anbieter von Energiespeicherlösungen, hat die erfolgreiche Installation von 4 MWh Navius MRS-3-Schiffsbatteriesystemen für ein Hybrid-Kreuzfahrtschiff in Zusammenarbeit mit Century Ship Services bekannt gegeben. Das Schiff gehört zu einer neuen Klasse von Hybridkreuzfahrtschiffen und ist die erste erfolgreiche Installation eines Navius MRS-3-Systems von Leclanché im Bereich der Hochseekreuzfahrten. Die Schiffe wurden für einen CO2-neutralen Betrieb in sensiblen Umgebungen wie den norwegischen Fjorden konzipiert und sollen bis 2026 die EU-Emissionshandelsrichtlinie erfüllen und die umfassenderen Emissionsreduktionsziele der IMO unterstützen. Die Batterien sind nun voll einsatzfähig und ermöglichen den Betrieb des Schiffes im Hybridmodus. "Die Schifffahrtsindustrie entwickelt sich rasant weiter, und dieses Projekt unterstreicht unsere feste Überzeugung, dass die Elektrifizierung ein wichtiger Faktor für die Energiewende ist. Die Partnerschaft mit Leclanché gibt uns die Gewissheit, dass wir mit einem zuverlässigen Schweizer Innovationsunternehmen zusammenarbeiten, das über umfassende Erfahrung in der Elektrifizierung von Schiffen verfügt", so Cevdet Duz, Geschäftsführer von Century Ship Services. Das 140 Meter lange Schiff wurde um 11 Meter verlängert, um Platz für Batterieräume und Wasserstoffsysteme zu schaffen. Das Schiff ist die elfte Ergänzung der wachsenden Hybridflotte des Betreibers. "Diese Partnerschaft ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für die Expansion von Leclanché im Kreuzfahrtsegment", sagte Guillaume Clement, Global VP E-Marine bei Leclanché. "Unser Navius MRS-3 entwickelt sich schnell zum System der Wahl im gesamten maritimen Bereich, und diese Zusammenarbeit zeigt einmal mehr die wachsende Dynamik der Branche in Richtung Elektrifizierung." # # #

Über Leclanché Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird. Medienkontakte:



