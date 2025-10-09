Zürich - Wie mit dem Halbjahresbericht 2025 angekündigt, vereinfacht und fokussiert die Bellevue Group ihr Geschäftsmodell weiter. Die Bellevue Group hat am 9. Oktober 2025 den Verkauf ihrer auf Direktbeteiligungen spezialisierten Tochtergesellschaft adbodmer AG an das Management der Gesellschaft unterzeichnet und vollzogen. Die wirtschaftliche Übertragung erfolgte rückwirkend per 30. September 2025. Bellevue wird auch künftig von der Expertise von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab