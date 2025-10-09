Anzeige
Donnerstag, 09.10.2025
Kursrakete 2025: CiTech präsentiert sich u.a. mit DroneShield neben Palantir & Rheinmetall - welche News sind zu erwarten?
WKN: 890167 | ISIN: US0126531013
Dr. Dennis Riedl: Lithium-Comeback: Auf diese Aktien setzt Dr. Dennis Riedl

Kritische Rohstoffe auf der Watchlist - Konservative und spekulative Optionen für E-Mobilität-Boom

Der Lithium-Markt hat schwierige Zeiten hinter sich - doch Dr. Dennis Riedl sieht ein Comeback. Er ist selbst investiert und präsentiert zwei konkrete Aktien.

Kritische Rohstoffe im Fokus

"Lithium und kritische Rohstoffe stehen auf meiner Watchlist", erklärt Riedl. Nach der Korrektur sieht er attraktive Einstiegschancen. "Der Megatrend E-Mobilität ist intakt, die Bewertungen sind attraktiver geworden."

Konservative Option: Albemarle Corp

Für konservative Anleger empfiehlt Riedl Albemarle Corp (WKN: 890167). Das US-Unternehmen ist einer der weltgrößten Lithium-Produzenten mit diversifiziertem Portfolio. "Albemarle bietet Stabilität und Exposure zum Lithium-Markt."

Die Aktie überzeugt durch etablierte Marktposition, solide Bilanz und diversifizierte Geschäftsbereiche. "Ein Branchenführer mit überschaubarem Risiko."

Spekulative Option: Standard Lithium

Für risikofreudige Anleger nennt Riedl Standard Lithium als spekulativen Pure Play. Das Unternehmen fokussiert sich ausschließlich auf Lithium-Gewinnung. "Standard Lithium bietet höheres Risiko, aber auch höheres Potenzial."

Warum Lithium vor Comeback steht

Mehrere Faktoren sprechen für Lithium: Wachsende E-Mobilität, Energiespeicher-Boom, Angebotsdefizite mittelfristig und politische Förderung. "Die Nachfrage wird das Angebot übersteigen", prognostiziert Riedl.

Risiken nicht unterschätzen

Lithium-Aktien bleiben volatil. Preisschwankungen, Überkapazitäten kurzfristig und technologische Alternativen sind Risiken. "Nur wer langfristig denkt, sollte investieren."

Strategie für Anleger

Konservative setzen auf Albemarle, Spekulative auf Standard Lithium. "Oder man kombiniert beide für diversifiziertes Lithium-Exposure."

Fazit

Lithium-Aktien bieten nach der Korrektur attraktive Einstiegschancen. Ob konservativ mit Albemarle (WKN: 890167) oder spekulativ mit Standard Lithium - der Megatrend E-Mobilität bleibt intakt.


Enthaltene Werte: US0126531013,CA8536061010

