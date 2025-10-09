Bern - Für KMU ist das Nationalstrassennetz die wichtigste Verkehrsinfrastruktur überhaupt. Umso wichtiger ist Flüssigverkehr ohne Engpässe, um keinen Verkehrskollaps zu produzieren. Mit dem heute publizierten Bericht der ETH Zürich zur Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur werden die Grundlagen geschaffen für die Diskussion über die künftigen Infrastrukturinvestitionen. Das ist gut so. Nun ist die Politik gefordert, auf dieser Basis tragfähige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab