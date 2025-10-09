Die Aktie von Ferrari N.V. steht derzeit bei 354 EUR und hat in dieser Woche den schärfsten Kursrückgang seit fast einem Jahrzehnt erlebt. Nach der Vorstellung des neuen Strategieplans bis 2030 reagierten Anleger mit Enttäuschung - der traditionsreiche Sportwagenbauer aus Maranello kürzte seine Erwartungen für den Elektroanteil und gab sich insgesamt vorsichtiger als von Analysten erhofft. Der Markt straft die Zurückhaltung ab: Zwischenzeitlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de