Ferrari ISIN: NL0011585146 hat für den 04. November eine Telefonkonferenz angekündigt. Die Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 sollen bekanntgegeben und erläutert werden. Die Ferrari-Aktie hat sich vom Tief bei 321,80 Euro erholt und man könnte den Eindruck haben, als ob der Kursabschlag übertrieben war. Zum Wochenanfang kommt es darauf an, ob der fallende Widerstand bei derzeit 351,52 Euro überwunden wird und vor allem, was am Dienstag veröffentlicht ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.