Am 07. September bei einem Kurs von 1,11 Euro hatten wir im Express-Service geschrieben: "Der chinesische Windkraftanlagen-Hersteller Xinjiang Goldwind ISIN: CNE100000PP1 sorgt für Furore, am Freitag hat die Aktie zeitweise über 17 Prozent zugelegt. Mit bis zu rund 33 Prozent Aktiengewinn haben wir auch bei diesem spekulativen RuMaS-Favoriten 2025 ein glückliches Händchen und bleiben zuversichtlich, dass das am 01. Januar ausgerufene RuMaS-Kursziel ...

