Die Aktie von Nvidia hat heute ein neues Rekordhoch verbuchen können. Der Sprung über die 200 Dollar-Marke steht allerdings noch aus. Unterstützung erhält das Papier heute insbesondere von der Hoffnung über mögliche Chiplieferungen in die Vereinigten Arabischen Emirate. Zudem beflügelte ein positiver Analystenkommentar.Nach Informationen aus informierten Kreisen hat die US-Regierung dem Unternehmen Ausfuhren von Chips im Wert von mehreren Milliarden Dollar in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär