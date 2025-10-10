Erfurt - Die AfD plant ihren nächsten Bundesparteitag offenbar am ersten Juliwochenende 2026 in Erfurt. Dann steht turnusgemäß die Wahl der Parteiführung an. Die Messe Erfurt bestätigte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben) Ort und Termin.



Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) sagte den Zeitungen, es sei seiner Ansicht nach kein Zufall, dass der AfD-Bundesparteitag in Erfurt stattfinden solle. "Wir wissen ja, dass das die politische Heimat von Björn Höcke ist. Ich vermute, dass er da die komplette Machtübernahme plant", so Maier.



"Das ist politisch ein ganz klares Zeichen der AfD, wo die Reise hingeht: in Richtung weitere Radikalisierung und eines engen Schulterschlusses mit Höcke und dem Ex-Flügel", sagte der Innenminister Thüringens. "Man muss damit rechnen, dass es zu Gegendemonstrationen kommt. Es wäre angesichts der Radikalisierung der AfD auch richtig, dass die Zivilgesellschaft da Flagge zeigt."



Thüringens ehemaliger Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) äußerte sich ähnlich. "Die Entscheidung für Erfurt als Ort des Bundesparteitages ist offenkundig eine Referenz an Björn Höcke und den ehemaligen Flügel der Partei", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Das ist ein Indiz für die Machtverhältnisse in der AfD", so Ramelow.





