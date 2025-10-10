Anleger stürzen sich derzeit auf Aktien im Bereich der Seltenen Erden, Wolfram und Lithium. Treiber ist die US-Regierung, die in Unternehmen aus dem Bereich der kritischen Rohstoffe investiert, um sich gegenüber China sicher aufzustellen. Vielleicht folgt eine Beteiligung in Graphano Energy? Jedenfalls läuft ohne das kritische Mineral keine Batterie. Graphano Energy ist günstig bewertet und verfügt über Projekte in Kanada. Vom Hype rund um kritische Metalle profitiert Standard Lithium. Ist nach über 60 % innerhalb von 4 Wochen eine Korrektur gekommen? In dieser befindet sich Plug Power. In dieser Woche ging es über 20 % nach unten. Eine Kapitalmaßnahme und der überraschende Abschied des CEO verunsichern.

