Der European Defence Index des AKTIONÄR präsentiert sich weiterhin in einer sehr starken Verfassung. Ein Grund hierfür: Airbus. So haben die Aktien des Flugzeugherstellers gestern ein weiteres Rekordhoch markieren können. Zuvor hatte der Konzern die Zahl der im September ausgelieferten Maschinen bekanntgegeben: 73 - ein sehr starkes Ergebnis. Analysten lobten, dass Airbus diese Zahl auf Jahressicht fast um die Hälfte gesteigert hat. Chloe Lemarie von Jefferies erklärte, sie hatte im Vorfeld lediglich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
