Die Aktie von Tesla hat sich seit Anfang September erneut stark entwickelt. Zuletzt ist das Papier allerdings ins Stocken geraten. Nun droht erneut Ärger. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA untersucht mögliche Sicherheitsmängel beim teilautomatisierten Fahrassistenzsystem FSD ("Full Self-Driving (Supervised)") von Tesla.Auslöser sind 44 Unfälle, bei denen Fahrer berichteten, dass FSD sie bei Rot über Ampeln fahren ließ, in den Gegenverkehr lenkte oder andere Verkehrsverstöße verursachte - teils ...Den vollständigen Artikel lesen ...
