Holcim-Aktien ISIN: CH0012214059 konnten am Donnerstag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 1,84 Prozent der Top-Performer im Swiss Market Index. Zum Handelsende notiert die Aktie an der SIX Swiss Exchange bei 66,48 CHF, das Tageshoch hat man mit 67,14 CHF gesehen. Im laufenden Jahr steht ein Plus von rund 31 Prozent zu Buche. Auf Sicht von drei Jahren schneidet die Aktie mit einem Kursgewinn von rund 175 Prozent phänomenal ab. Wenn man die ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.