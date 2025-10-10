Wiesbaden - Im August 2025 haben die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 59,4 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste verbucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte, waren das 0,7 Prozent mehr als im August 2024.



Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im August 2025 gegenüber August 2024 um 1,6 Prozent auf 49,7 Millionen zu. Gleichzeitig sank die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland um 3,8 Prozent auf 9,8 Millionen.



In den ersten acht Monaten des Jahres 2025 konnten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 339,2 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit blieb die Zahl leicht (-0,1 Prozent) unter dem Höchstwert von 339,4 Millionen im Zeitraum Januar bis August 2024. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg dabei 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,6 Prozent auf 282,7 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland sank die Übernachtungszahl dagegen um 3,1 Prozent auf 56,5 Millionen, so die Statistiker.





