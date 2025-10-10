Wolfsburg - Volkswagen macht beim Verkauf von reinen Elektroautos in Europa offenbar weiter grosse Fortschritte. Die Zahl der Auslieferungen vollelektrischer Fahrzeuge stieg nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in den ersten neun Monaten des Jahres um mehr als drei Viertel. Zur Einordnung: Im schwachen Vorjahreszeitraum wurden in Europa rund 293.300 reine Stromer verkauft. Die gesamten Auslieferungszahlen auf Konzernebene wollen die Wolfsburger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab