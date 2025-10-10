Berlin - Für den außenpolitischen Sprecher der AfD, Markus Frohnmaier, darf es bei dem Gewinner des Friedensnobelpreises nur eine Wahl geben: Donald Trump.



"Er hat sich den verdient. Es gibt kaum jemanden, der in den letzten Jahren innerhalb so kurzer Zeit so viele Probleme angepackt hat und teilweise dann auch tatsächlich zu Lösungen geführt hat wie Donald Trump", sagte Frohnmaier am Freitag den Sendern RTL und ntv.



Dass bislang nur ein Teil des 20-Punkte-Plans Trumps angegangen wurde, stört den AfD-Politiker nicht: "Es ist ein Anfang, der Hoffnung macht. Wir können zuversichtlich sein, dass es in die richtige Richtung geht."





© 2025 dts Nachrichtenagentur