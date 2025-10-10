EQS-News: Varengold Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Varengold Bank: Sonderprüfung ist abgeschlossen



10.10.2025 / 09:13 CET/CEST

Hamburg, 10.10.2025 - Wie in der Pressemitteilung vom 16.09.2025 avisiert, hat die Bank gestern den Bescheid erhalten, dass die mit der Sonderprüfung verbundenen aufsichtsrechtlichen Maßnahmen zum 31.10.2025 aufgehoben werden und die Bestellung des Sonderbeauftragten ebenfalls zum 31.10.2025 beendet wird.

Damit ist die Sonderprüfung des Geschäftsbetriebs gemäß § 44 KWG nach mehr als drei Jahren vollständig abgeschlossen. Über die in der Pressemitteilung bereits kommunizierten Maßnahmen hinaus hat die BaFin keine weiteren Konsequenzen oder Bußgelder im Zusammenhang mit der Sonderprüfung angekündigt. Der Abschluss der Sonderprüfung ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg der Transformation der Bank. Mit einer klaren Strategie und optimierten Strukturen wird die Bank ihre weiteren unternehmerischen Ziele engagiert umsetzen.

Über die Varengold Bank AG Die Varengold Bank ist ein 1995 in Hamburg gegründetes deutsches Kreditinstitut mit einem zusätzlichen Standort in Sofia. Im Bereich Corporate Clients/Fintech (Marketplace Banking) bietet die Bank jungen, digitalen Unternehmen Finanzierungslösungen, mit denen sie ihre vergebenen Unternehmens- und Konsumentenfinanzierungen bzw. Leasing- oder Factoringforderungen refinanzieren können. Im Bereich Corporate Clients/Energy Transition fokussiert sich die Bank insbesondere auf die Finanzierung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien.



Die Varengold Bank AG ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unter der Nr. 109 520 registriert und ist an die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB) angebunden. Die Varengold-Aktie (ISIN: DE000A40ZUV2) notiert im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse. Weitere Informationen unter https://www.varengold.de .



Disclaimer Vorbehalt bei Zukunftsaussagen / Keine Pflicht zur Aktualisierung Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Der Leser sollte diesen Aussagen daher nicht übermäßig vertrauen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Verträgen oder Investitionsentscheidungen. Die Varengold Bank AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Hinweis Bei dieser Mitteilung handelt es sich weder um ein Angebot noch um eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der Varengold Bank AG in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere dar. Kontakt:

Frau Sanja Schultz-Szabo (Head of Corporate Development)



