Die politische Neutralität von KI ist eine der größten Baustellen der Branche. OpenAI will nun mit neuen Modellen und einer transparenten Messmethode einen entscheidenden Schritt vorangekommen sein. Das KI-Unternehmen OpenAI aus dem kalifornischen San Francisco hat neue Forschungsergebnisse veröffentlicht, die eine signifikante Reduzierung politischer Voreingenommenheit in seinen neuesten Sprachmodellen belegen sollen. Wie das Unternehmen in einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n