ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sartorius Stedim auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Matthew Weston sieht seine Umsatzschätzung für die Mitte Oktober anstehenden Quartalszahlen der Sartorius-Tochter knapp unter der Konsensprognose, seine operative Ergebnisschätzung (Ebitda) hingegen ein wenig darüber. Der neue Sartorius-Chef Michael Grosse sollte sich zu den mittelfristigen Zielen und zur Strategie im ersten Halbjahr 2026 äußern. Für klare neue Ziele sei es aber noch zu früh, schrieb Weston in einem am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 20:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





