Zug - In der Stadt Zug untersucht ein Firmenkonsortium die Eignung von Elektroautos als dezentrale Speicher für das Stromnetz. Bei einem Stromüberschuss sollen die rund 20 Elektroautos Strom beziehen, bei Mangel Energie ins Netz zurückspeisen können, wie die Amag als beteiligtes Unternehmen am Freitag mitteilte. Seit September testet Amag am Standort in Cham Fahrzeuge von Volkswagen, die über spezielle Ladestationen Strom in beide Richtungen austauschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
