Zürich - In der Schweiz haben sich Eigentumswohnungen im dritten Quartal 2025 weiter verteuert. Demgegenüber entwickelten sich die Preise für Einfamilienhäuser verglichen mit dem Vorquartal insgesamt stabil, wie vom Beratungsunternehmen Fahrländer Partner Raumentwicklung (FPRE) veröffentlichte Daten zeigen. In den Monaten Juli bis September sind die Preise für Eigentumswohnungen gegenüber dem zweiten Quartal um 1,6 Prozent angestiegen, teilte FPRE ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab