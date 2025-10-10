Zürich - Oracle kündigt neue rollenbasierte KI-Agenten innerhalb von Oracle Fusion Cloud Applications an, um Verantwortlichen für das Kundenerlebnis (CX) dabei zu helfen, neue Umsatzchancen zu erschliessen. Diese neuen KI-Agenten sind in Marketing-, Vertriebs- und Serviceprozesse integriert und unterstützen CX-Leader dabei, die operative Effizienz zu steigern sowie nachhaltige Kundenbeziehungen durch Prozessautomatisierung und fortlaufende Datenanalysen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
