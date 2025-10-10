

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



10.10.2025 / 10:39 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Prof. Vorname: Hans Georg Nachname(n): Näder

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Mitglied des Verwaltungsrats der persönlich haftenden Gesellschafterin (Vorsitzender)

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Ottobock SE & Co. KGaA

b) LEI

529900LR96WLQ75KCE70

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000BCK2223

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 66,00 EUR 602.250.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 66,00 EUR 602.250.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

07.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





