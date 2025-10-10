Mit der Aktie von TotalEnergies geht es im heutigen Handel etwas nach unten. Denn es gibt weiterhin Gegenwind vom Ölmarkt. So ist der Preis für ein Barrel Brent auf 64,77 Dollar und der für WTI auf 61,08 Dollar gesunken. Der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee steht nun nur noch leicht über dem Niveau vom Beginn der Handelswoche am Montag.Nach Einschätzung der Rohstoffexpertin Barbara Lambrecht von der Commerzbank haben am Ölmarkt die Pessimisten die Oberhand gewonnen. Sie wies darauf hin, dass sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
