«DroneShield: Wachstum unter Hochspannung - Aufrüstung zwischen Realität und Hoffnung» oder «Rheinmetall: Rekordaufträge und strategische Breite»? Die australische DroneShield Ltd. bleibt 2025 einer der spannendsten Werte im Verteidigungssektor. Doch der Kursanstieg von über 750% seit Jahresbeginn weckt zunehmend die Frage, ob das Wachstum mit den Erwartungen Schritt halten kann. Daher stellt sich die Frage, ob Anleger nicht vielleicht doch besser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE