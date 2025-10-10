Bern - Die Collana Health AG verstärkt ihre Geschäftsleitung mit Remo Mini als Chief Operating Officer. Der ausgewiesene Healthcare-Stratege bringt langjährige Erfahrung in der digitalen Transformation des Schweizer Gesundheitswesens mit und wird bei Collana Health den weiteren Ausbau des Consultings sowie die Entwicklung neuer Geschäftsfelder verantworten. Remo Mini (43) wechselt von der Büro H AG, wo er neun Jahre als Partner tätig war und zahlreiche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
