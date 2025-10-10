Nachdem die Energiekontor-Aktie bereits am Donnerstag über -10% einbrach, setzt sie am Freitagmorgen ihre Talfahrt mit einem Kursverlust von über -5% fort. Der Kurs des Solar- und Windparkentwicklers fällt damit auf sein 3-Jahrestief bei 40 € zurück. Was steckt hinter dem Verkaufsdruck und können Anleger hier ein Schnäppchen machen? Eine herbe Gewinnwarnung Auslöser des massiven Verkaufsdrucks auf die Energiekontor-Aktie war eine heftige Gewinnwarnung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de