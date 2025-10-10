Die Aktie von Advanced Micro Devices steht wieder im Rampenlicht. Der Grund: OpenAI hat sich verpflichtet, künftig in großem Stil auf AMDs Instinct-GPUs zu setzen. Der Deal könnte die Umsatzprognosen des Chip-Herstellers grundlegend verändern - auch wenn die wirtschaftlichen Details noch nicht vollständig klar sind. OpenAI bestellt Rechenleistung im Gigawatt-Maßstab OpenAI plant, ab der zweiten Hälfte des Jahres 2026 GPUs der sogenannten 450er-Generation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
