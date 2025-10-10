FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.10.2025 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS B&M PRICE TARGET TO 450 (590) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2100 (1950) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG STARTS XAAR WITH 'BUY' - PRICE TARGET 160 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2300 (2100) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES POLAR CAPITAL PRICE TARGET TO 625 (600) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 440 (420) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS B&M PRICE TARGET TO 260 (305) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS HSBC TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1120 (960) PENCE - JEFFERIES RAISES VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 820 (780) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS LSE PRICE TARGET TO 12800 (12900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 3500 (2500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC STARTS KELLER GROUP WITH 'SECTOR PERFORM' - PRICE TARGET 1540 PENCE - RPT/GOLDMAN REINITIATES DR, MARTENS WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 75 PENCE
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2025 AFX News