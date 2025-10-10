Lausanne - Das Lausanner Unternehmen macht Fortschritte auf dem Weg zur industriellen Produktion von ex vivo hergestellten Blutplättchen, die nicht auf Spender angewiesen sind. Ein Treffen mit der US-amerikanischen FDA ist geplant. HämostOD hat eine Finanzierungserweiterung um 4,3 Millionen Schweizer Franken abgeschlossen, die von Polytech Ventures und Orenok Holdings gemeinsam geleitet wird und an der sich die Lichtsteiner-Stiftung und private Investoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
