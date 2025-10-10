Der Megatrend Künstliche Intelligenz (KI) beherrscht weiterhin das Börsengeschehen. Kaum ein Tag vergeht, an dem keine milliardenschweren Deals oder Investitionen angekündigt werden. Von der positiven Stimmung bei KI-Aktien profitieren auch die Anteile von Tempus AI, die in dieser Woche erstmals in dreistellige Dollar-Notierungen vorgestoßen sind.Am gestrigen Donnerstag markierte die Aktie bei 104,32 Dollar ein neues Allzeithoch. Dann ging dem KI-Titel die Puste aus und ging mit einem Minus von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
