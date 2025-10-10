EQS-Ad-hoc: SYNBIOTIC SE / Schlagwort(e): Gewinnwarnung/Umsatzentwicklung

SYNBIOTIC SE: Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 - Gewinnwarnung



10.10.2025 / 11:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SYNBIOTIC SE: Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 - Gewinnwarnung Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 MAR (Ad hoc-Mitteilung) NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. Düsseldorf, 10. Oktober 2025 - Die SYNBIOTIC SE (ISIN: DE000A3E5A59 / WKN: A3E5A5) gibt bekannt, dass sie ihre Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 anpasst. Auf Basis der im zweiten Quartal 2024 erzielten starken Umsätze im Geschäftsbereich "Medical Cannabis" (MedCan) hatte das Unternehmen im August 2024 die Jahresumsätze für 2025 auf rund 30 Mio. EUR hochgerechnet und ein Jahresergebnis von rund 1,7 Mio. EUR Gewinn erwartet. Diese Annahmen wurden zunächst durch das positive erste Quartal 2025 bestätigt, in dem Umsatz und Ergebnis über Plan lagen. Infolge des Politikwechsels der neuen Bundesregierung im Zusammenhang mit dem Medizinal-Cannabisgesetz (MedCanG) sowie außergewöhnlicher, sich gegenseitig verstärkender Marktverwerfungen - insbesondere durch Unsicherheiten im Onlinevertrieb, eine Marktübersättigung und einen Abverkaufsdruck aufgrund hoher Einfuhrmengen - sind die Umsätze im zweiten Quartal 2025 im MedCan-Segment um rund 50 % gegenüber dem Vorquartal zurückgegangen. Außerdem ist das vom Bundesrat Ende 2024 bestätigte Nutzhanfliberalisierungsgesetz (NLG) von der neuen Bundesregierung bisher nicht umgesetzt worden, was zu geringeren Umsätzen als geplant im Bereich der Nutzhanfprodukte führte. Trotz einer leichten Erholung im dritten Quartal 2025 und der Erwartung einer weiteren Verbesserung im vierten Quartal 2025 muss das Unternehmen nun davon ausgehen, dass der Konzernumsatz für das Geschäftsjahr 2025 nur rund 17 Mio. EUR betragen und ein Konzernverlust von etwa 1,5 Mio. EUR entstehen wird. Die SYNBIOTIC SE arbeitet intensiv an Maßnahmen zur Stabilisierung der Ertragslage und zur Anpassung der Kostenstruktur an die veränderten Marktbedingungen.

Über SYNBIOTIC DIE SYNBIOTIC SE ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Medizinalcannabis- und Industriehanf-Sektor mit einer auf Europa fokussierten Buy-and-Build-Investmentstrategie. Die Gruppe umfasst die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau über die Produktion bis zum Handel - vom Feld bis ins Regal. Kerngeschäfte der Tochterunternehmen sind die Forschung und Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Medizinalcannabis, Industriehanf und CBD-Produkten. SYNBIOTIC verfolgt die klare paneuropäische Strategie mit ihren Geschäftsbereichen weiter zu expandieren, um so die relevanten Wachstumsmärkte abzudecken und gleichzeitig durch Diversifikation Risiken zu minimieren und die Chancen für Investoren zu erhöhen. Kontakt SYNBIOTIC SE

Daniel Kruse

Geschäftsführender Direktor

ir@synbiotic.com





Ende der Insiderinformation



10.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

