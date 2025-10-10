DJ PTA-DD: Trade & Value AG: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 09.10.2025

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

München (pta000/10.10.2025/11:22 UTC+2) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name SSI Vermögensverwaltungs GmbH 2 Grund der Meldung a) Position/Status In enger Beziehung Steve Schwarzfischer Aufsichtsrat b) Berichtigung 2a 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Trade & Value AG b) LEI 391200KYASNRMEPLJN80 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE0006039191 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 1,55 EUR 3.100,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 1,55 EUR 3.100,00 EUR e) Datum des Geschäfts 07.10.2025 UTC+3 f) Ort des Geschäfts Hanseatische Börse zu Hamburg MIC XHAM (Hamburg)

Aussender: Trade & Value AG c/o StB Weilermann, Leopoldstraße 70 80802 München Deutschland Ansprechpartner: Marco Herack Tel.: +49 89 54192534 E-Mail: herack@tav.ag Website: www.tav.ag ISIN(s): DE0006039191 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Hamburg

