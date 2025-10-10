Anzeige
WKN: 603919 | ISIN: DE0006039191 | Ticker-Symbol: TAV
Hamburg
09.10.25 | 08:16
1,430 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
TRADE & VALUE AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TRADE & VALUE AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
10.10.2025 11:57 Uhr
153 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-DD: Trade & Value AG: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 09.10.2025

DJ PTA-DD: Trade & Value AG: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 09.10.2025

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Trade & Value AG: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 09.10.2025

München (pta000/10.10.2025/11:22 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                 SSI Vermögensverwaltungs GmbH 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                           In enger Beziehung 
                                           Steve Schwarzfischer 
                                           Aufsichtsrat 
b)      Berichtigung                             2a 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                 Trade & Value AG 
b)      LEI                                 391200KYASNRMEPLJN80 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments       Aktie 
        Kennung                               DE0006039191 
b)      Art des Geschäfts                          Kauf 
c)      Preis(e)                               Volumen 
        1,55 EUR                               3.100,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis                          Aggregiertes Volumen 
        1,55 EUR                               3.100,00 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                         07.10.2025 UTC+3 
f)      Ort des Geschäfts                          Hanseatische Börse zu Hamburg 
        MIC                                 XHAM (Hamburg)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Trade & Value AG 
           c/o StB Weilermann, Leopoldstraße 70 
           80802 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Marco Herack 
Tel.:         +49 89 54192534 
E-Mail:        herack@tav.ag 
Website:       www.tav.ag 
ISIN(s):       DE0006039191 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Hamburg

[ source: https://www.pressetext.com/news/1760088120597 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2025 05:22 ET (09:22 GMT)

© 2025 Dow Jones News
