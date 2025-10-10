DJ Traton verzeichnet Absatzrückgang um 16 Prozent im dritten Quartal

DOW JONES--Der Nutzfahrzeughersteller Traton hat im dritten Quartal einen Rückgang des Fahrzeugabsatzes um 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresniveau verzeichnet. Auf Basis vorläufiger Zahlen wurden insgesamt 71.400 Fahrzeuge ausgeliefert, gegenüber 85.300 Fahrzeugen im Vorjahreszeitraum, wie die Traton Group mitteilte. Dabei legten Verkäufe vollelektrischer Fahrzeuge im Konzern um 55 Prozent auf 820 Einheiten zu.

Der Rückgang ist vor allem einem Absatzeinbruch bei International Motors (ehemals Navistar) von 57 Prozent geschuldet. Die Marken Scania (-1%) und Volkswagen Truck & Bus (-4%) verzeichneten ebenfalls leichte Rückgänge, während die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen von MAN Truck & Bus um 24 Prozent anzog.

