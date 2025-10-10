London/Paris - Die Anleger an Europas wichtigste Aktienmärkten haben sich auch am Freitag eher zurückgehalten. «Durchatmen ist angesagt und eine leichte Konsolidierung zum Wochenschluss durchaus ein positives Vorzeichen für die kommende Handelswoche», stellte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets mit Blick auf den zuletzt guten Lauf fest. Der EuroStoxx50 tendierte am späten Vormittag nahezu unverändert. Ausserhalb des Euroraums ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab