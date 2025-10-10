Tel Aviv - Zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen ist um 12.00 Uhr mittags (Ortszeit/11.00 Uhr MESZ) im Rahmen des vereinbarten Friedensplans eine Waffenruhe in Kraft getreten. Das teilte ein israelischer Militärsprecher mit. Die israelischen Truppen hätten sich zu den vereinbarten Demarkationslinien zurückgezogen. Mit Beginn der Feuerpause beginnt eine vereinbarte 72 Stunden lange Frist bis zur Freilassung von lebenden Geiseln, die am 7. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab