Oktober 2025 - Blitzlichtgewitter und internationales Serienfieber: Sky und WOW luden zur Deutschlandpremiere der neuen Sky Original Serie "The Iris Affair" in den Mathäser Filmpalast in München.Die hochkarätig besetzte Thriller-Serie mit Tom Hollander und Niamh Algar in den Hauptrollen wurde am Donnerstagabend erstmals auf großer Leinwand präsentiert.Zur Premiere reisten die beiden Hauptdarstellenden sowie Serienschöpfer und Showrunner Neil Cross ("Luther") persönlich an, posierten für die zahlreichen Fotografen am roten Teppich und gaben eine Vielzahl an Interviews. Zudem begeisterten sie die geladenen Gäste nach dem Screening der ersten beiden Episoden mit einem launigen Talk, geführt von Moderator Patrice Bouédibéla.Neben den Darstellern und dem Showrunner waren außerdem Produzent der Serie Tim Bricknell, sowie Executive Producer von Sky Studios Adrian Sturges anwesend. Weitere Premierengäste: Darya Birnstil, Jana Riva, Eva Grünbauer, Tiger Kirchharz, Sarah Kronsbein, Jana Heinsch, Oliver Rauh, Elke Hofmann, Anja Gräfin von Keyserlingk, Julia Haupt, Rebecca Kunikowski und Klaudia Giez. Auch Sky-Moderator:innen wie Nele Ocik, Laura Lutz, Amina Ndao, Gregor Teicher und Thomas Fleischmann waren vor Ort."The Iris Affair" startet am 16. Oktober exklusiv auf Sky und WOW.Über "The Iris Affair":Als das rätselhafte Genie Iris Nixon eine Reihe von komplexen Online-Rätseln knackt, führen sie die Lösungen zu einer Piazza in Florenz, wo sie auf den charmanten Unternehmer Cameron Beck trifft. Er lädt sie ein, für ihn zu arbeiten, um eine mächtige und streng geheime Technologie zu entschlüsseln. Ihre Neugier ist geweckt, und sie sagt zu. Doch als Iris entdeckt, welches gefährliche Potenzial die Technologie birgt, stiehlt sie das Tagebuch, das die Aktivierungssequenz des Geräts enthält und verschwindet.Eine unerbittliche Verfolgungsjagd nimmt ihren Lauf, die von Sardinien bis auf die belebten Straßen Roms führt. In einem höchst riskanten Spiel versucht Cameron die abgetauchte Iris zu finden. Schnell wird klar: Vertrauen ist gefährlich und Scheitern könnte katastrophale Folgen haben.Neben Niamh Algar ("Mary & George," "The Virtues") und dem Emmy-nominierten Tom Hollander ("The White Lotus", "Feud: Capote vs. The Swans") gehören zum Cast von "The Iris Affair" u.a. Kristofer Hivju ("Game of Thrones", "Force Majeure"), Harry Lloyd ("Arcane", "Marcella"), Meréana Tomlinson ("The Trials"), Sacha Dhawan ("The Great", "Doctor Who"), Maya Sansa ("Good Morning", "Night", "Dormant Beauty"), Peter Sullivan ("Poldark", "The Borgias"), Debi Mazar ("Younger", "Entourage"), Marco Leonardi ("Nuovo Cinema Paradiso", "Anime Nere"), Angela Bruce ("Silver Haze", "Doctor Who") und Lorenzo De Moor ("A Simple Favor 2", "Dolce Fine Giornata").Neil Cross ("Luther") zeichnet bei der Serie als Serienschöpfer, Author und Showrunner verantwortlich. Regie führten Terry McDonough ("Breaking Bad", "Better Call Saul") und Sarah O'Gorman ("A Gentleman in Moscow", "The Witcher")."The Iris Affair" ist eine Koproduktion von Sky Studio und Fremantle. Wildside, ein Freemantle-Unternehmen, stellte Produktionsleistungen in Italien bereit. Als Serien Executive Producer fungiert Tim Bricknell ("The Power", "Taboo"). Susan E. Connolly und Ian Scot McCullough sind Episodenautoren. 