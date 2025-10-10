Die KI hat nicht nur einen großen Energiehunger: Sie verschlingt auch Rechenkapazitäten. Daher werden Microsofts Engpässe bei Rechenzentren länger anhalten, als das Unternehmen bisher angegeben hat. In mehreren US-Regionen fehlt es an physischem Platz und an Servern. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf Insider-Informationen. Neue Abonnements für Cloud-Dienste der Azure-Plattform seien in wichtigen Server-Regionen - darunter Nord-Virginia und Texas - bis in die erste Jahreshälfte 2026 eingeschränkt. Das sei ein längerer Zeitraum, als Microsoft bislang kommuniziert hatte. Noch im Juli hatte Finanzchefin Amy Hood erklärt, die Engpässe würden bis Ende 2025 bestehen bleiben. …