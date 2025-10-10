Der Chip-Gigant Intel erlebt dank massiver externer Investitionen und politischer Unterstützung einen dramatischen Aufschwung. Seit das Weiße Haus eine Beteiligung signalisierte, ist die Aktie stark gestiegen. Investitionen von Nvidia in Milliardenhöhe, die Gespräche mit Apple und die Ankündigung einer neuen Chip-Technologie signalisieren eine Wende für den angeschlagenen Konzern. Investoren-Welle nach Washingtons SignalDie Entscheidung der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de