Die GRAMMER AG hat auf Basis vorläufiger Zahlen im dritten Quartal 2025 ihr operatives Ergebnis deutlich verbessert. Trotz eines rückläufigen Umsatzes konnte das Unternehmen die Profitabilität erhöhen und bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr. GRAMMER: Operatives EBIT steigt um 72 Prozent Der Konzernumsatz belief sich im dritten Quartal 2025 auf 433,2 Mio. Euro (Q3 2024: 472,9 Mio. Euro). Das operative EBIT erhöhte sich auf 14,3 Mio. Euro nach 8,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum - ein Plus von rund 72 %. Die operative EBIT-Marge lag bei 3,3 %. Das Ergebnis wurde durch positive Währungseffekte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin